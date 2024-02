A Jaguar Land Rover (JLR) anunciou que o 4.º trimestre de 2023 foi o melhor, em termos de lucro, desde 2017. E, a acompanhar a divulgação desses bons resultados, voltou a falar dos modelos eléctricos (EV) que estão a caminho, prometendo quatro novos EV para os próximos dois anos. Tal representa, contudo, uma marcha-atrás face ao que o grupo britânico tinha anunciado em 2021, ano em que se comprometia com seis novos EV até 2026. “Estamos a ser mais lentos a introduzir veículos eléctricos do que prevíamos há três anos”, admitiu o CEO Adrian Mardell, realçando depois que a empresa está apostada em “aproveitar este tempo para garantir que estes serão os melhores veículos de sempre” da JLR.



Este atraso imposto à estratégia do grupo britânico para os veículos eléctricos é, em parte, suportado pelo volume de clientes interessados em versões híbridas plug-in (PHEV) e ocorre num momento em que, curiosamente, a JLR mostrou ter ficado agradavelmente surpreendida com a receptividade e o interesse gerados pelo segundo veículo eléctrico do grupo, o Range Rover EV. Agendado para 2024, o Range Rover Electric irá juntar-se ao I-Pace, o crossover da Jaguar lançado em 2018, que é construído pelos austríacos da Magna Steyr, uma vez que os britânicos ainda não possuíam fábricas capazes de lidar com modelos a bateria.

Desde que abriu as encomendas para o Range Rover EV em Dezembro, a JLR recebeu mais de 16.000 inscrições de interessados em ser os primeiros a receber o seu SUV a bateria, que a marca afirma ser “o mais refinado Range Rover alguma vez produzido”, incluindo mesmo um “novo sistema de cancelamento do ruído de rolamento para incrementar o silêncio a bordo”.

O Range Rover EV é anunciado como possuindo “uma capacidade superior a qualquer outro SUV de luxo”, ao nível da capacidade para circular em todo-o-terreno mais radical, para manobrar com reboque e para atravessar cursos de água, com a marca a antecipar uma capacidade de passagem a vau de 85 cm, uma das maiores do mercado, mesmo entre modelos com motores a combustão. A seguir a este Range Rover EV surgirá o Range Rover Sport, igualmente concebido sobre a plataforma MLA, uma solução multi-energia capaz de originar veículos com motores eléctricos, com unidades a combustão ou PHEV.

Os eléctricos seguintes, desconhecendo-se exactamente quando poderão ser introduzidos no mercado, serão o Range Rover Evoque e o Land Rover Defender, ambos a receber, a prazo, a possibilidade de oferecer versões a bateria e a combustão, provavelmente a partir de 2027. Estes dois SUV irão ser mais pequenos do que os atrás mencionados e ambos irão ser concebidos sobre a nova plataforma “Electrified Modular Architecture” (EMA).

Além da família Range Rover e Land Rover, também a Jaguar irá apresentar o seu segundo veículo a bateria, desta vez já fabricado pelo grupo e não por um fornecedor externo. A sua chegada ao mercado está agora agendada para 2028.