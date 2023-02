Os veículos clássicos atraem cada vez mais condutores, pelo menos os que têm capacidade para os adquirir. E quanto mais elevado for o valor do modelo, história e raridade, melhor. Mas também há condutores que apreciam deliciar-se ao volante de um veículo de outros tempos, sem “pachorra” para lidar com motores que queimam óleo, emitem fumo e rodeiam o veículo de um cheiro menos agradável. Para resolver este problema surgiram empresas como a Lunaz.

Depois de David Beckam ter adquirido 10% da empresa britânica Lunaz, esta saltou para o estrelato, essencialmente à boleia do famoso futebolista. Mas o valor da Lunaz, cuja especialidade é transformar veículos, substituindo os motores de combustão por unidades eléctricas e baterias, possui um potencial que ultrapassa em muito a imensa reputação do jogador. Esta empresa transforma de tudo um pouco, modificando desde carros de lixo, para assim poderem operar nos bairros londrinos mais chiques durante a noite, aos modelos históricos mais reputados da indústria britânica, dos Bentley aos Rolls-Royce, passando pela Jaguar e Land Rover.

Depois de recuperar veículos históricos em mau estado de conservação, colocando-os como novos e trocando o antigo motor a combustão, caixa e depósito de combustível por um motor eléctrico, bateria, sistema de gestão de energia, conversor e regenerador de energia, a Lunaz dedicou-se ao mais recente projecto, o Bentley S2 Continental, um dos mais raros clássicos, hoje com 62 anos.

O S2 Continental foi originalmente encomendado pelo seu primeiro dono ao carroçador londrino James Young, uma vez que na época os construtores muitas vezes apenas produziam o chassi (de longarinas e travessas), onde montavam mecânica, suspensões, travões e rodas, para depois os enviarem a quem construísse a carroçaria e interiores, estes já de acordo com os desejos dos clientes.

Este Bentley montava um V8 atmosférico com 6,2 litros de capacidade, todo construído em alumínio, para ser mais leve. Mas a Lunaz substituiu este motor com 62 anos por um eléctrico com 400 cv, substancialmente mais do que a potência original, o que lhe permite ir de 0-100 km/h em apenas 6,9 segundos, valor de que o modelo original não se conseguia aproximar. Agora o proprietário consegue gozar o seu automóvel favorito – um clássico com pedigree – sem fumos, ruídos ou vibrações, para mais com um incremento de potência.