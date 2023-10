Como marca de luxo que é, a Bentley não pode descurar novidades e tendências, para continuar a satisfazer os seus (exigentes) clientes. Daí que a marca de luxo britânica tenha anunciado a renovação dos argumentos do seu SUV, com a gama Bentayga a beneficiar de uma série de melhorias que, além de alargarem o leque de elementos personalizáveis, reforçam o equipamento colocado ao dispor do condutor e passageiros, incrementando o conforto e a segurança a bordo. O upgrade contempla ainda materiais mais sustentáveis e novas funcionalidades, em termos de conectividade e assistência à condução.

Esteticamente não há alterações de relevo, excepção feita para a ampliação da paleta de cores e para a introdução de novas jantes de 21 polegadas, com três opções de acabamento. Mais relevante é o facto de a versão do Bentayga com maior distância entre eixos (EWB de Extended Wheelbase) passar a estar equipada de série com a tecnologia de quatro rodas direccionais. Isto significa que as versões “Azure” e “S” vêem o seu comportamento e capacidade de manobra melhorar, baixando consideravelmente o raio de viragem. Na restante gama, este sistema continua a ser proposto como opcional, o mesmo acontecendo com o ajuste de postura e a climatização automática dos bancos, um extra que entra agora no catálogo de opções dos Bentayga standard, isto é, com a distância entre eixos “normal”.

O interior do Bentayga com maior distância entre eixos na luxuosa versão Mulliner 12 fotos

No interior, os tapetes propostos de série passam a atender às preocupações de sustentabilidade e trocam o nylon virgem pelo reciclado, com a marca de Crewe a garantir que isso não belisca minimamente o conforto e a sensação ao toque. Mais evidente é o facto de o painel de instrumentos exibir três novos estilos de mostradores, num dos quais o condutor pode visualizar a estrada que tem pela frente em tempo real, com representações 3D dos veículos e peões detectados, bem como a indicação do estado dos sistemas de assistência à condução (ADAS). E vários deles apresentam-se na sua última geração, mais aperfeiçoados, nomeadamente o Adaptive Cruise Control, o Lane Departure Warning e o Bentley Safeguard. Novidade ainda é a inclusão de mais ajudas, com destaque para o 3D Surround View e para o Intelligent Park Assist, que inclui o estacionamento remoto nas funcionalidades do Connected Car. Isto significa que, a partir do smartphone, o condutor de um Bentayga consegue ligar e desligar o motor do carro e manobrar o SUV até uma distância de 3,5 metros.

Segundo o construtor britânico, a qualidade do ar a bordo sai igualmente melhorada deste upgrade, graças a um sensor de partículas no ar condicionado que mede os níveis no interior e exterior do veículo e faz barreira à entrada de ar poluído, activando e desactivando automaticamente a função de recirculação. O som também é elevado a um patamar superior com a introdução da mais recente tecnologia áudio da Bang & Olufsen para o Bentayga.