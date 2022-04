Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre a fama dos pais do noivo, o futebolista David Beckham e a cantora Victoria Beckham, e a fortuna dos progenitores da noiva, a família Nelson Peltz, a união matrimonial entre os respectivos filhos foi o acontecimento mais próximo de um casamento real nos EUA. O evento decorreu a 9 de Abril, mas o que nos interessa é a prenda que o pai David ofereceu ao filho Brooklyn.

David Beckham splashes out $500k on vintage electric Jaguar as wedding gift for son Brooklyn https://t.co/HqEr8PJmp5 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 10, 2022

Em meados de 2021, reportámos aqui que o antigo jogador do Manchester United, hoje co-proprietário dos clubes Inter Miami CF e Salford City, tinha revelado interesse pela indústria automóvel, o que o levou a adquirir 10% da Lunaz Design, uma reputada empresa transformadora que recupera automóveis clássicos com história, substituindo os motores a gasolina por outros eléctricos, ainda mais potentes, alimentados por bateria. A Lunaz dedica-se ainda a produzir veículos especiais, como camiões de lixo, entre outros, 100% eléctricos.

Para oferecer ao petiz, David Beckham escolheu um deslumbrante Jaguar XK140, um roadster de dois lugares de 1954, obviamente transformado para veículo eléctrico pela Lunaz. Pintado em azul bebé, o casal Beckham chegou ao local onde decorreu a cerimónia no novo automóvel, para de seguida Brooklyn Beckham e esposa Nicola Peltz darem uma volta ao quarteirão no novo automóvel do casal, avaliado em 500.000 dólares, cerca de 460 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O valor da prenda é importante para a maioria dos jovens casais, mas não para os Beckham e para os Peltz, os primeiros com uma fortuna avaliada em 900 milhões de dólares, com os segundos a superarem os 1,6 mil milhões de dólares. Mas a oferta de um Jaguar clássico transformado em veículo eléctrico não passou despercebida à imprensa e aos convidados, pelo paralelismo que apresenta com o matrimónio do príncipe Harry e Meghan Markle.