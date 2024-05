A Bentley necessita de elevar a potência dos seus modelos, mas é igualmente fundamental que reduza o consumo e as emissões, uma vez que as regras impostas pela União Europeia são válidas para todos os construtores, dos que produzem os veículos mais simples e acessíveis aos que fabricam os mais luxuosos e possantes, como este reputado construtor britânico controlado pelo grupo alemão Volkswagen. Daí não ser uma surpresa a decisão da Bentley de substituir o imponente W12 atmosférico, com 12 cilindros e 6 litros de capacidade, pelo novo 4.0 V8 biturbo híbrido plug-in (PHEV), capaz de reforçar a potência e diminuir o consumo e as emissões.

A próxima geração do Continental GT, o coupé de duas portas e quatro lugares da Bentley, vai estrear uma nova versão do 4.0 V8 biturbo que a marca já utiliza e que surge, pela primeira vez, electrificado. Para maximizar a potência e a economia, o construtor inglês optou por uma mecânica PHEV, que a Bentley designa Ultra Performance Hybrid.

O construtor ainda não avançou todas as informações relativas ao novo motor V8 biturbo PHEV, mas foi partilhando que a potência será de 782 cv, um valor bem superior aos 660 cv fornecidos pelo 6.0 W12 atmosférico. É certo que se perdeu a melodia dos 12 cilindros, para mais atmosférico, mas o V8 biturbo já é um dos motores a combustão mais nobres do mercado. E, mais do que o ruído — mais baixo no novo modelo devido à presença dos dois turbocompressores no sistema de escape —, o V8 PHEV fornece uns adicionais 122 cv, devendo o ganho em termos de binário (a força fornecida pelo motor) ser ainda mais significativo.

Além destes argumentos, importantes para a emoção que o novo Bentley vai proporcionar, o Continental GT vai montar uma bateria generosa, cuja capacidade a marca não divulgou, mas que será suficiente para assegurar uma autonomia de, pelo menos, 80 km entre visitas ao posto de carregamento. Este valor será suficiente para muitos utilizadores conduzirem o seu Bentley, na esmagadora maioria dos dias, em modo exclusivamente eléctrico, sem consumir gasolina e sem emitir emissões nocivas.

A partir de Junho, a Bentley iniciará as entregas do novo Continental GT PHEV, cujo preço ainda não foi anunciado. O primeiro coupé da Bentley com motor híbrido plug-in será capaz de aflorar a respeitável velocidade máxima de 338 km/h e, em matéria de capacidade de aceleração, também promete impressionar, uma vez que os 100 km/h ficarão para trás ao fim de cerca de 3 segundos. Trata-se de uma redução de 0,5 segundos que, a este nível, equivale a um ganho de quase 15%, só possível graças à maior potência disponível.