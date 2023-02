Infanta Sofia ruma ao País de Gales. Como é o castelo do século XII onde estuda a realeza?

No próximo ano letivo, St. Donat’s vai receber outra ilustre aluna entre os vários jovens que iniciam mais um percurso académico. A Casa do Rei de Espanha informou esta semana, através de comunicado, que a infanta Sofia irá estudar no mesmo colégio que a irmã frequenta atualmente no País de Gales, a partir do próximo ano letivo. Trata-se do UWC Atlantic College em Gales e pertence aos United World Colleges (Escolas do Mundo Unido). A escola é um castelo do século XII e tem uma seleção de alunos bem diversificada e multicultural que inclui alguns membros da realeza.

Era uma vez uma escola com tradição real

O colégio UWC Atlantic, no País de Gales, tornou-se um tópico de interesse em 2021 porque nesse outono duas princesas europeias integraram o leque de novos alunos. Leonor, a princesa das Astúrias e herdeira do trono de Espanha e Alexia, a segunda das três filhas dos Reis dos Países Baixos levaram um pouco do glamour da realeza para este castelo do século XII, na fria costa galesa.

A presença de ilustres e reais alunos não é uma novidade nesta escola — a princesa dos Países Baixos seguiu as pisadas do pai, o atual Rei Willem-Alexander, que ali estudou entre 1983 e 1985, e fez parte da equipa de serviço de barco salva vidas da escola. Foi aliás nesta escola que foi inventado o barco insuflável rígido (a sigla britânica é RIB para rigid inflatible boat), segundo conta a Tatler.

Recentemente, também a princesa Elizabeth, duquesa de Brabant e futura rainha dos belgas, estudou neste colégio, continuando posteriormente a sua formação em Oxford, a estudar História e Política. Mas nem só a realeza europeia escolhe o UWC Atlantic. Também a princesa Raiyah da Jordânia, a filha mais nova dos antigos Reis Hussein e Noor da Jordânia estudou ali.

O estabelecimento recebe anualmente cerca de 360 alunos de 90 nacionalidades e a diversidade de estudantes é uma característica muito valorizada, tanto pela instituição como pelos pais. Há dois tipos de alunos nestes colégios, os bolseiros e os que pagam as propinas. Os bolseiros têm diferentes origens culturais, políticas, sociais e económicas, chegam de 155 países e são escolhidos por uma rede de 3000 voluntários para a escola a nível global. Alguns destes alunos são refugiados ou vítimas de alguma guerra e não pagam de todo as propinas no valor de milhares de libras que os bacharelatos internacionais (cursos de dois anos) custam.