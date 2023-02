Siga em direto o liveblog da guerra na Ucrânia

A ministra da Defesa admitiu esta quarta-feira haver uma “pressão política” acrescida para que os Estados-membros da NATO ultrapassem os 2% do PIB em investimento na Defesa e reiterou que Portugal mantém o compromisso de atingir este valor até 2030.

Há, de facto, uma pressão política maior, isso é inegável, mas há também um conjunto de perspetivas variadas sobre como pensar estas várias contribuições para a segurança coletiva e para o reforço da Aliança Atlântica”, disse Helena Carreiras, no final de uma reunião dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), na sede da aliança, em Bruxelas.