Rúben Amorim rejeita que a Liga Europa possa salvar a época, mas este pode ser o primeiro passo de um regresso em grande à competição. Os “leões” chegam da Liga dos Campeões como uma das novas figuras da segunda prova da UEFA, mas primeiro têm de ultrapassar no play-off os dinamarqueses do Midtjylland para chegarem à fase a eliminar da prova. O objetivo é claro: seguir em frente. É um jogo grande que pode acompanhar aqui, com o relato em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa às 19h30 e tem coordenação de Vicente Figueira e o relato dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz a partir do Estádio José Alvalade. Já os comentários são de Gabriel Alves, que faz depois do jogo a análise da partida no podcast A Força da Técnica e Técnica da Força. O nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques vai estar a analisar a prestação da equipa de arbitragem e ainda faz o best-off dos lances mais polémicos em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o adepto do Sporting e criador do podcast Sporting160, João Castro, vai estar de camisola verde-e-branca, no apoio aos “leões”.

