O som dos alarmes aéreos pela Ucrânia tornou-se um hábito nos quase doze meses de guerra, um aviso perante a eminência de uma nova vaga de ataques russos. Na quarta-feira, porém, as sirenes foram ativadas não pela presença de mísseis ou drones, mas perante o aparecimento de balões russos no território ucraniano.

As autoridades estão a avaliar o significado militar deste avistamento, o terceiro nesta semana, a que se seguiu uma nova onda de ataques já na madrugada de quinta-feira, que atingiu infraestruturas críticas e provocou pelo menos uma morte. Kiev considera que o uso destes equipamentos, aliado ao uso de falsos mísseis sem ogivas explosivas, representa uma “mudança de tática” russa nos ataques aéreos com o objetivo de iludir as defesas ucranianas.

“Querem sobrecarregar o nosso sistema de defesa antiaéreo para ter mais oportunidades para atingir infraestruturas”, revelou Mykhailo Podolyak, um dos conselheiros do Presidente Volodymyr Zelensky, em entrevista à Associated Press (AP). Garantiu, no entanto, que as defesas aéreas ucranianas estão a adaptar-se à nova situação.

