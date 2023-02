Em termos meteorológicos chama-se ciclogénese explosiva. Numa linguagem mais direta, significa simplesmente que estes dias de primavera antecipada foram bons mas passaram depressa e vem aí de novo a invernia, com frio e neve já a partir desta quinta-feira. Não se preveem temperaturas tão geladas como as das semanas anteriores, mas as máximas vão baixar entre 5 e 8ºC, com a entrada abrupta de uma massa de ar polar marítima.

Começando pelo termo técnico, a tal ciclogénese acontece exatamente quando há uma descida muita acentuada da pressão atmosférica de uma depressão num curto intervalo de tempo. Neste caso, vai ser entre esta terça e quinta-feira.

Durante o feriado de Carnaval, as poeiras do deserto, que têm deixado os carros e as janelas manchados de lama, despedem-se da Península Ibérica. Continuará a haver períodos de chuva fraca (em alguns casos em forma de trovoada até meio da tarde) e as temperaturas vão começar a baixar. Tanto que já pode nevar na Serra da Estrela.

???? #tempo: Dia de Carnaval com probabilidade superior a 80% de precipitação a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. No litoral a norte do rio Vouga existe uma probabilidade de 10 e 15 % que a precipitação seja forte???? https://t.co/KD2zVBRxzz pic.twitter.com/RVkrNmOdaO — IPMA (@ipma_pt) February 17, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.