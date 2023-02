O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Catástrofes (INGD) anunciou a abertura de 260 comités centrais na província da Zambézia, centro de Moçambique, face à aproximação de uma tempestade tropical.

“O INGD aposta na ação preventiva. É neste âmbito que ativaram 260 comités locais de Redução e Gestão do Risco de Desastres na província da Zambézia”, indicou o INGD numa nota publicada na sua página do Facebook.

Em causa está o ciclone intenso Freddy, que está ativo no oceano Índico, e que deve atingir Madagáscar esta terça-feira, perdendo força, prosseguindo em direção a Moçambique, mas já na categoria de tempestade tropical.

Ao todo, “415 salas de aulas e 221 igrejas estão a ser preparadas para que, havendo necessidade, sirvam de Centros de Acomodação. Adicionam-se 69 bairros de reassentamento. A Delegação Provincial preposicionou também bens alimentares e um total de 11 embarcações”, refere-se na nota do INGD, acrescentando-se que as autoridades procuram também sensibilizar as comunidades a abandonarem as zonas de risco.

As autoridades preveem que a costa do país lusófono seja atingida pelo fenómeno na manhã de sexta-feira, na categoria de tempestade tropical.

O centro meteorológico da ilha francesa de Reunião indicou na segunda-feira que uma forte tempestade tropical deverá atingir o centro de Moçambique.

Além da Zambézia, no centro de Moçambique, as autoridades de outras províncias preparam-se para fazer face a eventuais impactos do fenómeno.

Entre outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, sujeita à passagem de tempestades e, ao mesmo tempo, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.