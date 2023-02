Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

Os líderes dos países do G7 (os mais industrializados do mundo) ameaçaram esta sexta-feira com “consequências severas” os países que continuarem a ajudar a Rússia a contornar as sanções impostas por causa da sua invasão da Ucrânia.

“Pedimos a países terceiros e a outros atores internacionais que procuram contornar ou enfraquecer as nossas medidas para porem fim à sua ajuda material à guerra protagonizada pela Rússia, sob pena de se sujeitarem a consequências severas“, declararam os dirigentes do G7, num comunicado aprovado no final de uma reunião virtual, realizada no dia do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

O grupo dos sete países mais industrializados do mundo é constituído por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia (UE) também esteja representada.