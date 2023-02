Terá sido sabotagem doméstica. O ataque à base aérea de Machulishchy, próxima da capital da Bielorrússia, onde a Rússia estaciona algumas das aeronaves que usa na guerra contra a Ucrânia, foi atacada no domingo de manhã. Os primeiros relatos apontavam para um atentado das forças ucranianas, mas o ataque — que destruiu um importante avião da Federação Russa — já foi reivindicado por forças domésticas. Foram opositores do regime Aleksandr Lukashenko, ligados ao plano Peramoga (vitória) e ao movimento BYPOL, que não reconhecem legitimidade ao atual Presidente bielorusso.

Em declarações à imprensa do país, Alexander Azarov, antigo investigador dos serviços de segurança, e hoje líder da BYPOL, confirmou que o ataque foi levado a cabo por dois ativistas, com o recurso a dois drones. A aeronave, garantiu, ficou danificada e incapaz de ser utilizada nos próximos tempos.

A BYPOL é a Associação das Forças de Segurança da Bielorrússia, uma estrutura organizada criada por elementos que estavam ligados às forças de segurança, mas que não reconhecem Lukashenko como Presidente legítimo e que dizem estar prontas para derrubar o atual governo. Para eles, Sviatlana Tsikhanouskaya, que foi candidata nas eleições, é a legítima chefe de Estado.

O plano Peramoga considera que os direitos humanos estão em causa na Bielorrússia e foi concebido para unir cidadãos com diferentes visões políticas e diferentes profissões. “O objetivo principal e decisivo do plano é a restauração da lei e da ordem no nosso país por meio de uma transferência de poder organizada e mantida para o povo. Além disso, o nosso objetivo é proteger a integridade territorial e a soberania da República da Bielorrússia”, lê-se no manifesto.

