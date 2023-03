Teria sido uma pena para José Mourinho não assistir, à flor da relva, ao espetáculo que os adeptos romanistas deram na bancada antes do início do jogo e que coloriu a vitória frente à Juventus por 1-0 na Serie A. Isto porque o “special one” esteve quase a ser impedido de estar no banco do Olímpico de Roma diante da Vecchia Signora.

O treinador português foi expulso por protestos no jogo anterior que acabou por perder contra a Cremonese. No fim do encontro Mourinho anunciou que estava a considerar agir legalmente contra o quarto árbitro, Marco Piccinini. “Pela primeira vez na minha carreira, um quarto árbitro falou comigo de uma maneira mais incrível. Era injustificável. No final do jogo, fui falar com eles”. Piccinini perante as queixas em relação à não marcação de um livre, o árbitro principal, Marco Serra, mostrou o terceiro cartão vermelho ao técnico esta temporada. “Não quero entrar no facto de Marco Serra ser de Turim e, no domingo, jogarmos contra a Juventus”, atirou o treinador.

A Seria A puniu o Mourinho com dois jogos de castigo e 10.000€ de multa “por ter contestado uma decisão da arbitragem de forma contundente e provocativa no segundo minuto do segundo tempo e repetido esse comportamento no momento da expulsão” e também “por entrar no balneário dos árbitros e abordar o quarto árbitro com expressões ofensivas e inferências no final da partida”. Acontece que o Tribunal de Desportivo de Recurso italiano, no dia anterior ao jogo, suspendeu o castigo enquanto o caso estiver sob investigação. Assim, Mourinho sentou-se no banco de suplentes contra a Juventus.

Na outra área técnica sentou-se Massimiliano Allegri que reconheceu capacidade ao adversário que ia enfrentar no Estádio Olímpico de Roma. “A AS Roma está fazer uma excelente campanha e está a lutar por uma vaga na Liga dos Campeões. Em casa tem uma das melhores defesas da Europa, sofreu apenas cinco golos em onze jogos e vem de quatro vitórias em casa sem sofrer nenhum golo”.

