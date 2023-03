Quatro norte-americanos estão desaparecidos no México depois de terem atravessado a fronteira com o estado norte-americano do Texas, alegadamente para comprar medicamentos. Os quatro indivíduos — três homens e uma mulher cujas identidades não foram reveladas — foram raptados na sexta-feira passada após terem sido apanhados num tiroteio que vitimou um mexicano.

Os norte-americanos viajaram a bordo de uma carrinha branca com matrícula da Carolina do Norte para o México na sexta-feira quando foram atacados na cidade mexicana de Matamoros, logo depois de terem saído de Brownsville. Os quatro foram colocados noutro veículo por homens armados e o seu paradeiro é desconhecido desde então, descreveu o FBI, que está a oferecer 50 mil dólares (o equivalente a 47 mil euros e a 900 mil pesos mexicanos) para que os cidadãos norte-americanos sejam devolvidos.

Foi o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quem adiantou que os quatro norte-americanos tinham entrado no país para comprar medicação. Mas acabaram raptados por estarem no lugar errado à hora errada: foram apanhados no meio de um conflito entre grupos armados rivais e levados por um deles. Um oficial disse à CNN Internacional que os americanos foram apanhados nos confrontos “por engano”, provavelmente por terem sido confundidos por traficantes de droga do Haiti.

Nas imagens do rapto que estão a circular nas redes sociais, só uma das quatro pessoas norte-americanas parece consciente. A carrinha onde o grupo seguia surge nas fotografias com a janela do condutor aberta e todas as portas também abertas. Aparentemente, a carrinha terá colidido com um SUV vermelho, que estava cercada por pessoas armadas. Havia pessoas deitadas no chão e, nos vídeos, é possível ver alguns deles a serem arrastados para dentro de outro veículo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A polícia do estado mexicano de Tamaulipas adiantou que “houve dois incidentes armados entre civis não identificados” e que “o número exato de mortos está a ser confirmado“. A Casa Branca fez saber que Joe Biden está a par da situação, mas não prestou mais declarações sobre o caso. Ken Salazar, embaixador dos Estados Unidos no México, apenas confirmou a morte de um cidadão mexicano “inocente” e assegurou que as autoridades dos dois países estão a colaborar para descobrir o paradeiro dos americanos.

Não temos maior prioridade do que a segurança de nossos cidadãos – esse é o papel mais fundamental do governo dos EUA. Policiais americanos de várias agências estão trabalhando com as autoridades mexicanas em todos os níveis do governo para garantir o retorno seguro de nossos compatriotas”, diz o comunicado.

Sergio Chávez, ministro da Segurança Pública de Tamaulipas, admitiu que se registaram complicações nos primeiros passos da investigação. “Não tínhamos informações sobre o desaparecimento dessas pessoas, então houve especulações sobre de onde vieram”, confessou. Mas alguns documentos encontrados na carrinha onde as quatro pessoas seguiram esclareceram a identidade dos norte-americanos: agora, “o Ministério Público está a orientar as buscas por esses desaparecidos”, cita a CNN.