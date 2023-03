A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viseu deteve, na noite de terça-feira, um homem de 21 anos por suspeita de crime de violência doméstica, informou esta quarta-feira a Polícia.

A PSP de Viseu adianta, numa nota, que o detido será esta quarta-feira presente em tribunal.

Após ter recebido uma comunicação no centro de comando de que havia uma “ocorrência de ameaças e agressões a uma jovem de 23 anos de idade, que se encontrava trancada no interior de uma viatura para se proteger do suspeito”, a Polícia “deslocou, de imediato”, meios para o local, refere o mesmo comunicado.

“Por o suspeito ter abandonado o local, momentos antes da chegada da Polícia, foram efetuadas diligências no sentido de o localizar, tendo sido intercetado numa das artérias desta cidade (Viseu) e conduzido a este departamento policial”, descreve a PSP.

Já no centro de comando da PSP de Viseu “foi detido, através de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito (…), por tal se mostrar imprescindível para a proteção da vítima, existindo risco de continuidade da atividade criminosa”.

“O detido recolheu aos quartos de detenção desta polícia e vai ser presente no dia desta quarta-feira no Tribunal Judicial desta cidade para primeiro interrogatório”, acrescenta.

A detenção “do jovem, de 21 anos de idade, por suspeita do crime de violência doméstica“, ocorreu pelas 22h55 desta terça-feira, em Viseu, indica ainda aquela força de segurança.