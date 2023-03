Cristiano Ronaldo e restantes companheiros do Al Nassr viajavam para Jeddah e nunca como nessas horas se ouvia falar do avançado português desde que rumou à Arábia Saudita. Houve um pouco de tudo: o encontro com o árbitro espanhol Mateu Lahoz que iria dirigir o jogo com o Al-Ittihad depois de uma relação que teve insultos e conversas animadas em campo na La Liga; o impacto que poderia ou não ter no Manchester United a nível de golos depois da derrocada histórica em Anfield com o Liverpool que colocou tudo e mais alguma coisa em causa; as palavras de Thomas Müller após a vitória do Bayern em Munique na Liga dos Campeões que voltou a deixar o PSG em crise. E foi uma tirada em específico do internacional germânico que andou a fazer manchetes nos jornais internacionais a par de nova revolução preparada pelo clube francês.

⚽ Arabia Saudí estalla tras conocer que Mateu Lahoz dirigirá el próximo partido de Cristiano Ronaldo https://t.co/ONjjSwpidu pic.twitter.com/NBm5c6r0oT — El Bernabéu (@elbernabeucom) March 8, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.