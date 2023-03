Tal como a imprensa britânica tinha avançado, Gary Lineker e a administração da BBC chegaram esta segunda-feira a acordo e o apresentador de Match of The Day (MOTD) vai voltar ao programa já no próximo sábado — depois de este fim de semana a cobertura de desporto da estação ter sido completamente desfalcada, com inúmeros apresentadores, comentadores e especialistas a ensaiar uma espécie de greve não oficial, em solidariedade com o afastamento do ex-jogador de futebol.

“Gary é um valioso ativo da BBC e eu sei o quanto a BBC significa para o Gary, e estou ansioso por que ele apresente a nossa cobertura no próximo fim-de-semana”, disse em comunicado Tim Davie, o diretor-geral da BBC, citado pela própria BBC, que entretanto abriu um liveblog, para acompanhar ao segundo a polémica.

No mesmo documento, Davie anunciou ainda que a estação vai fazer uma revisão da política de utilização das redes sociais imposta aos colaboradores desde 2020 — a cargo de um perito independente, a análise vai focar-se essencialmente na questão dos trabalhadores freelancers e não afetos à atualidade informativa, acrescentou.

