Depois de um fim de semana de caos nos programas de desporto da BBC, com apresentadores, comentadores e especialistas a recusarem ir para o ar, em solidariedade com Gary Lineker, o ex-futebolista e histórico apresentador de Match of The Day (MOTD), afastado por quebra da política da empresa para as redes sociais, tudo aponta para que a normalidade (possível) seja retomada nas próximas 24 horas.

Segundo a imprensa britânica, o acordo entre a administração da BBC e Lineker estará por horas. Tudo aponta, diz o Telegraph, para que a estação dê um passo atrás, anuncie que está a rever as diretrizes internas para o uso das redes sociais, e permita o regresso do apresentador já no próximo sábado.

O ex-jogador, de 62 anos, que passou todo o fim de semana em silêncio e não fez qualquer publicação no Twitter, contra o que é habitual, também deverá fazer um pedido de desculpas público.

De acordo com fontes da própria BBC, apesar de as negociações “estarem a evoluir na direção certa”, nem todas as questões estão já “totalmente resolvidas”.

Recorde-se que na origem da controvérsia, que levou ao colapso inesperado da emissão desportiva da televisão britânica este fim de semana, esteve um tweet de Lineker, que criticou a nova política de imigração anunciada pelo governo de Rishi Sunak e a comparou às implementadas pela Alemanha nazi. “Esta é uma política imensamente cruel dirigida às pessoas mais vulneráveis numa linguagem que não é diferente da utilizada pela Alemanha nos anos 30”, escreveu o antigo desportista.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) March 7, 2023

Tendo em conta o colapso inesperado na emissão — o MOTD, um dos programas mais antigos da estação, emitido desde agosto de 1964, foi para o ar este fim de semana sem música de genérico, apresentador, comentários, análises ou entrevistas, apenas com resumos de jogos, e não foi além dos 14 minutos de duração no domingo, depois de no sábado ter tido apenas 20 —, a administração da BBC não terá tido outra hipótese se não recuar.

Tim Davie, o diretor-geral, que estava em Washington quando a polémica estalou e teve de antecipar o regresso, viu-se mesmo na obrigação de pedir desculpa aos subscritores, por este fim de semana não terem tido acesso aos conteúdos por que pagaram. Apesar de tudo, escreve a própria BBC esta segunda-feira, as audiências do programa subiram meio milhão, para os 2,58 milhões.

“Ambos os lados têm estado a trabalhar em algo que satisfaça as preocupações da BBC e permita a Gary voltar ao ar”, disse uma fonte próxima ao Telegraph. “As coisas estão a ir na direção certa.”

George, um dos quatro filhos do ex-futebolista, que também recusou prestar declarações aos jornalistas concentrados à porta de sua casa, garantiu este fim de semana ao Mirror que o pai “irá sempre falar pelas pessoas que não têm voz”.

Depois de explicar que Lineker foi afastado da apresentação do programa por se ter recusado a pedir desculpa, George Lineker revelou ainda que o pai chegou a acolher em tempos dois refugiados, com quem continua a manter contacto. E disse que sim, que acredita que o pai vai voltar a apresentar o programa que adora — “Mas que nunca vai voltar atrás na sua palavra”.

Gary Lineker’s son, George, speaking in today’s Mirror ???? pic.twitter.com/j8ifJdePJ5 — Rachel Clarke (@doctor_oxford) March 12, 2023

Entretanto, foram muitas as vozes, fora da BBC, que se levantaram para apoiar Lineker. A de Sadiq Khan, o mayor de Londres, foi uma delas: “É correto e apropriado que Gary Lineker possa partilhar livremente a sua opinião sobre as políticas do governo, particularmente quando essas políticas são impraticáveis e imorais”.

Numa atuação este sábado em Manchester, o produtor e DJ Fatboy Slim também aproveitou para se mostrar solidário e incluiu uma fotografia do apresentador no ecrã gigante em palco. Quando o sorridente Gary Lineker surgiu na imagem, Fatboy Slim aplaudiu efusivamente. O público presente também.

Por outro lado, vários deputados conservadores dizem que, se a BBC ceder, a sua imparcialidade estará em causa. “É evidente que Gary Lineker infringiu as regras de imparcialidade. Se ele voltar, precisamos de ter confiança de que não o voltará a fazer. Os seus comentários não só foram grosseiramente ofensivos, erróneos e insensatos, como demonstraram uma completa falta de arrependimento e contrição. Ele pensa que pode agir com impunidade”, disse ao Telegraph Tom Hunt, deputado conservador por Ipswich.

“Precisamos de um pedido de desculpas dele sobre os comentários que fez e depois precisamos de ter detalhes sobre o que está a ser posto em prática para impedir que isto aconteça no futuro. Se estas duas coisas não forem ambas abordadas, tenho preocupações sobre a imparcialidade da BBC e sobre o que isto significa para o organismo de radiodifusão.”