Ambos estiveram na campanha do Europeu de 2004 que terminou com a vitória da Grécia na final realizada na Luz, um chegou ainda ao Campeonato da Europa de 2016 que acabou com o triunfo de Portugal frente à seleção organizadora (França). Roberto Martínez, novo selecionador nacional, admitira antes que gostava de contar com pelo menos um elemento que tivesse conhecimento direto da realidade da Federação Portuguesa de Futebol na sua equipa técnica e a escolha acabou por fazer recair a aposta em dois ex-internacionais.

Assim, e numa lista com oito nomes além do treinador que liderou a Bélgica nos últimos anos, o destaque vai para Ricardo Pereira, antigo número 1 que passou por Boavista, Sporting ou Betis e que já trabalhava nos escalões de formação da Federação no treino específico de guarda-redes, e Ricardo Carvalho, ex-central de FC Porto, Chelsea, Real Madrid ou Mónaco que foi adjunto de André Villas-Boas nos franceses do Marselha.

Há um outro elemento com ligações a Portugal, neste caso à Primeira Liga: Jesús Seba, antigo avançado espanhol de 48 anos que jogou no Desp. Chaves (1998/99) e no Belenenses (de 1999 a 2002), reencontra o novo selecionador com quem tinha trabalhado no Wigan, no Everton e na Bélgica, liderando o departamento de observação de Roberto Martínez. Ambos chegaram a jogar juntos em Inglaterra no Wigan em 1995/96.

Integram também a equipa técnica como adjuntos Richard Evans, galês de 54 anos que passou por Swansea, Wigan e Everton e que ficará como líder da área de performance, e Anthony Barry, inglês de 36 anos que é técnico adjunto no Chelsea e que passou pelas seleções da Rep. Irlanda e da Bélgica. O espanhol Iñaki Bergara, que acompanha Martínez desde o Swansea, ficará também a trabalhar com os guarda-redes.

A equipa técnica fica completa com dois elementos que ficarão responsáveis pelo departamento de análise e inovação: Bruno Pereira, coordenador do departamento de observação, análise e scouting da Federação que trabalha na Seleção Nacional A desde agosto de 2009, e Stijn Campo, belga de 31 anos que foi vídeo analista no Leuven e esteve nos últimos quatro anos ligado Federação de Futebol da Bélgica.