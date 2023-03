Um homem morreu esta terça-feira na sequência do despiste do ciclomotor que conduzia em Colmeias, no concelho de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta para o acidente rodoviário chegou às autoridades às 7h48 e deslocaram-se ao local três veículos e sete operacionais dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.

Fonte da GNR adiantou que a vítima, de 49 anos, era o único ocupante do ciclomotor e as circunstâncias do sinistro estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR.