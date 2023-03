A GNR apreendeu centenas de produtos e substâncias à base de canábis que estavam a ser comercializados numa loja de venda de tabaco e derivados situada em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os artigos foram apreendidos, na quinta-feira, após buscas no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses, envolvendo um estabelecimento de venda de tabaco e derivados, situado na Gafanha da Nazaré.

Segundo a Guarda, foi possível apurar que se procedia à venda de diversos produtos à base de canábis que “podem não cumprir todos os requisitos necessários no que concerne à demonstração da respetiva qualidade e segurança ou não terem sido produzidos de acordo com todas as boas práticas e requisitos aplicáveis”.

“No decurso das diligências os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a quatro não domiciliárias, nomeadamente duas em veículos, uma no estabelecimento e outra na sede da empresa exploradora, que culminaram na apreensão de 652 produtos e substâncias à base de canábis, com o valor presumível de 13.840 euros”, refere a mesma nota.

Durante esta ação, foi também identificado um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 28 anos, proprietários do estabelecimento em causa, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.

Esta ação contou com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e do Posto Territorial de Vagos.