Enquanto treinador, Pep Guardiola conquistou a Liga dos Campeões em 2009 e 2011, com o Barcelona. Não conseguiu repetir o feito com o Bayern e continua sem conseguir repetir o feito com o Manchester City, onde persegue o regresso à glória europeia desde que chegou a Inglaterra e apesar de ter assegurado a hegemonia interna em várias temporadas. Para o espanhol, porém, as desilusões que foi acumulando na Champions não podem ser comparadas a uma desilusão digna de comédia de Hollywood.

Esta terça-feira, na sequência da goleada imposta ao RB Leipzig que atirou o Manchester City para os quartos de final da Liga dos Campeões — e que incluiu cinco golos de Erling Haaland –, Guardiola acabou por confessar uma história que apanhou praticamente toda a gente de surpresa. Com o sentido de humor habitual e já na sala de imprensa, o treinador explicou que será sempre “um falhado” porque… não conheceu Julia Roberts.

Pep Guardiola on… Julia Roberts ???? pic.twitter.com/Ly58W6oWFe — B/R Football (@brfootball) March 15, 2023

“Vou contar-vos um segredo. Eu tenho três ídolos na minha vida: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Há uns anos, a Julia Roberts veio a Manchester. E não foi nos anos 80 e 90, quando Alex Ferguson ganhava títulos atrás de títulos. Foi agora há pouco tempo, quando nós éramos melhores do que o Manchester United. E ela foi ver o Manchester United! Não nos veio ver a nós”, começou por dizer Guardiola, que está nos citizens desde 2016.

“Por isso, mesmo que consiga vencer a Liga dos Campeões ou que até vença a Liga dos Campeões três anos seguidos, isso não vai apagar a desilusão que tive porque a Julia Roberts veio a Manchester e não nos foi ver”, acrescentou o treinador espanhol. Ora, com um fair play claro e uma dose de provocação saudável, as redes sociais do Manchester United aproveitaram a boleia do desabafo e recordaram o dia em que, em 2016, a atriz norte-americana visitou Old Trafford.