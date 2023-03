O Credit Suisse está a cair mais de 20% em bolsa, depois do seu principal acionista ter dito que não iria colocar mais dinheiro no banco. O presidente do Saudi National Bank à Bloomberg descartou injetar capital no banco suíço.

“A resposta é absolutamente não, por muitas razões além da razão simples, regulatória”, declarou à Bloomberg, o presidente do banco saudita, Ammar Al Khudairy, quando questionado sobre a possibilidade de injeção de capital no Credit Suisse.

O Saudi National Bank cita razões regulatórias, já que tem 9,9% e não pode ultrapassar os 10%, segundo o Wall Street Journal.

Esta recusa acontece depois do banco ter na terça-feira admitido “deficiência grave” no controlo interno das contas. O banco central helvético recusou comentar a situação.

A queda no Credit Suisse está a arrastar a banca europeia. A cotação do banco suíça está, agora, ao nível mais baixo de sempre. Isto depois de no fim de semana ter acontecido um abanão no sistema financeiro nos Estados Unidos com a queda do SVB.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o Wall Street Journal, o presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, sustentou que o balanço do banco era forte e que “estava com as mãos na massa” para resolver os problemas. E, por isso, descartou qualquer necessidade de apoio público.