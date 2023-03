A violência das manifestações em França escalou esta quarta-feira, 15 de março, com vários confrontos entre os manifestantes e a polícia, naquele que é o oitavo dia de greve contra a reforma das pensões. As forças policiais usaram gás lacrimogéneo em resposta ao arremesso de projéteis por parte de alguns manifestantes no bairro de Montparnasse, em Paris, mas os confrontos estenderam-se a outras zonas da cidade.

Em Cochin, a polícia investiu sobre um grupo de manifestantes que constituíram um “bloco radical”, embora, segundo o Le Figaro, os motivos exatos para a escalada de violência não sejam conhecidos. O momento em que um grupo de polícias investe com os escudos e os bastões sobre alguns protestantes pode ser visto no vídeo publicado no Twitter pelo jornalista Wladimir Garcin-Berson, que tem partilhado vários registos dos protestos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Boulevard Necker, um grupo de manifestantes vestidos de preto atacou uma agência de trabalho temporário, quebrando os vidros da montra. A polícia usou gás lacrimogéneo e os protestantes responderam com o arremesso de projetéis.

Noutras imagens que circulam no Twitter, veem-se contentores do lixo a arder no centro de Paris. “Um pouco de danos aqui e ali”, escrevia ao início da tarde Garcin-Berson, “mas em geral, o ambiente é bem-humorado aqui na procissão”.

Un peu de casse ici et là (dont du mobilier urbain) mais globalement l'ambiance est bon enfant ici dans le cortège pic.twitter.com/ABnHpQVPlK — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) March 15, 2023

A meio da tarde, um grupo de grevistas da empresa energética francesa EDF Renoubables acendeu tochas e entoou o cântico “Emmanuel Macron, se continuares, vai ficar tudo escuro em tua casa”.

Les grévistes d'EDF arrivent à leur tour place d'Italie en chantant "Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi"#Greve15mars pic.twitter.com/kDRDETXg8G — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) March 15, 2023

O setor de recolha do lixo em Paris vai estar parado até 20 de março. O movimento contra a greve nas reformas espera, pelo menos, 800 mil pessoas nas ruas de todo o país esta quarta-feira. Os setores da energia, saúde, transportes, incluindo aviões, educação e portos são os mais afetados. O último balanço contabilizou mais de seis mil toneladas de lixo por recolher, só em Paris.

Carregue na galeria para ver algumas imagens das manifestações desta quarta-feira.