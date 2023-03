O construtor germânico que nasceu em 1937 para motorizar a Alemanha com o Carocha, ávida por um veículo simples, barato e robusto, surpreendeu de novo o mundo em 1974, com um modelo ainda mais popular e igualmente acessível, o Volkswagen Golf. Agora prepara-se para repetir a operação com o ID.2ALL (ler ID to all), o “ID para todos”, que pretende ser um dos veículos alimentados por bateria mais acessíveis do mercado e o mais interessante se tivermos em conta o que oferece em troca dos menos de 25.000€ que vai exigir de investimento.

O modelo que foi revelado mais parece um Polo a bateria, concebido sobre uma plataforma específica para esta classe de veículos. E embora tenha sido apresentado em Março de 2023, a realidade é que a versão definitiva do ID.2ALL só verá a luz do dia em 2025. Certamente a marca aguarda que a fábrica que vai produzir estes mini-eléctricos com “minipreço”, localizada em Espanha e construída com os subsídios do Governo espanhol, fique pronta, na esperança que nestes dois anos que faltam as baterias evoluam o suficiente para passarem a oferecer maior densidade energética, o que lhes permite garantir mais autonomia e menos preço.

Curiosamente, a maior surpresa foi-nos dada pela estética, demasiado clássica e pouco arrojada para um veículo eléctrico da gama ID, sendo para mais anunciada como a nova linguagem estilística da marca.

Com as dimensões exteriores de um Polo, o ID.2ALL vai oferecer o espaço interior de um Golf 5 fotos

Quando o ID.2ALL chegar ao mercado não estará só, uma vez que também a Cupra, a Skoda e, provavelmente, a Seat arrancarão com a comercialização dos seus utilitários a bateria, sendo que o único que já é conhecido é o Cupra UrbanRebel, que já aqui apresentámos.

Se os ID.3, ID.4 e ID.5 recorrem à plataforma MEB do grupo alemão, que em breve será substituída pela MEB+, perseguindo uma maior eficiência e conectividade, o ID.2ALL recorre a uma versão simplificada da MEB, muitas vezes denominada MEB0, mas que finalmente assumiu a designação MEB Entry, de entrada da gama eléctrica. O motor principal passa da traseira (em todos os ID até aqui) para a frente, o que permite instalar atrás uma suspensão mais simples (provavelmente semi-rígida, como a do Polo ou do Golf), para ser mais barata e leve e retirar menos espaço ao habitáculo e à mala.

Espaçoso como um Golf com o preço de um Polo

A Volkswagen define o novo ID.2ALL como um veículo com o preço de um Polo (e as dimensões), mas com o espaço interior de um Golf, numa tentativa de transmitir uma ideia concreta do que se pode esperar do novo mini-eléctrico, tanto por fora como por dentro. A MEB Entry permitiu cortar uma fatia de 17 cm na zona entre eixos da plataforma, o que explica a esmagadora maioria dos 21 cm que separam o novo ID.2ALL (4,050 metros de comprimento) do ID.3 (4,261 m), colocando o mini-eléctrico ao mesmo nível do Polo (4,074 m). Simultaneamente, a distância entre eixos do ID.2ALL foi fixada nos 2,600 m, o que o coloca acima do Polo (2,552 m) e em linha com o Golf (2,620 m), sendo que a distância entre eixos é que determina o espaço para as pernas de quem se senta atrás.

A MEB Entry acomodou a pretendida redução do comprimento, mas não permitiu fazer grandes alterações à largura, com o novo eléctrico a beneficiar de 1,812 m, similar pois ao ID.3 (1,809 m) e ao Golf (1,790 m) e substancialmente mais largo do que o Polo (1,751 m). Isto significa que o ID.2ALL não só se bate com o Golf em comprimento de habitáculo, como o pode ultrapassar em largura. E em bagageira, uma vez que o mini-eléctrico promete 490 litros de mala, podendo aumentar até aos 1330 com o rebatimento do assento traseiro, enquanto o Polo se fica pelos 351/1125 litros e o Golf por 380/1270 litros. Até a mala do ID.3 não ultrapassa 385/1267 litros.

Imagine um Polo, só que eléctrico e com 226 cv

A Volkswagen não se aventurou muito no que respeita à divulgação das características dos motores, consumo, autonomia e capacidade da bateria do novo modelo eléctrico, optando apenas por aguçar o apetite. Assim, partindo do princípio que existirão diversos níveis de potência, até porque a MEB Entry permite a montagem de um motor à frente, mas igualmente de um motor por eixo nas versões mais potentes, a marca alemã revelou que o ID.2ALL possuirá até 226 cv (166 kW), sem contudo avançar mais elementos. De recordar que até o ID.3, no lançamento, oferecia as versões mais acessíveis com 150 cv e a concorrência que propõe eléctricos com esta bitola possui motorizações a partir de 136 cv.

A nova plataforma MEB Entry, uma versão mais curta e simples da MEB. De notar a nova suspensão traseira que passa de independente a eixo semi-rígido, para poupar peso, espaço e custos 6 fotos

A capacidade da bateria também não é mencionada, mas a marca anuncia uma autonomia de até 450 km, valor muito interessante que poderá surgir associado à maior bateria (provavelmente com 58 kWh de capacidade bruta), que no ID.3 permite à Volkswagen homologar em WLTP 426 km. Mas o pack pequeno (com 45 kWh ou similar) terá igualmente de fazer parte da oferta, uma vez que o ID.2ALL necessita de uma versão mais acessível que se enquadre nos anunciados “menos de 25.000€”.

Juntamente com uma capacidade de aceleração até aos 100 km/h inferior a 7 segundos – o ID.3 anuncia 7,3 segundos com 204 cv e bateria de 58 kWh –, o novo eléctrico da Volkswagen reivindica a capacidade de recarregar a bateria (de 10% a 80%) em somente 20 minutos. Obviamente que a rapidez de carregamento depende da capacidade da bateria mas, num acumulador com os já mencionados 58 kWh, estes 20 minutos para recarregar 40,6 kWh significam estarmos perante uma potência entre 130 e 150 kW, em linha com o que o renovado ID.3 oferece, que varia entre os 130 kW das versões mais acessíveis e os 170 kW das equipadas com as baterias com maior capacidade (77 kWh). Seja como for, o ID.2ALL é um eléctrico que vai propor uma versão desportiva de um nível a que o Polo nunca teve acesso, pois um modelo com 4 metros de comprimento e 226 cv promete ser uma máquina, no mínimo, emocionante.

Eléctrico por apenas 20.000€ vem aí, mas após 2026

Com o ID.2ALL agendado para 2025, como parte integrante de um lote de 10 veículos exclusivamente a bateria que a Volkswagen pretende colocar no mercado até 2026, o construtor alemão aproveitou a apresentação do seu pequeno eléctrico para fazer mais uns anúncios. A primeira destas revelações teve a ver com o SUV eléctrico compacto que a marca pretende colocar no mercado em 2026, uma espécie de Tiguan com base na MEB+ (a esperada evolução da actual MEB, corrigida de alguns pormenores menos bons). E vai ser curioso ver como é que evitará concorrer directamente com os ID.4 e ID.5.

Mas o anúncio que terá despertado maior curiosidade foi a garantia de que o Volkswagen eléctrico por 20.000€ é algo que não está esquecido. Eventualmente à espera de mais evolução no campo das baterias, subindo a densidade energética por um lado e reduzindo o preço por outro, a Volkswagen afirma continuar a trabalhar neste eléctrico mais acessível, que pretende introduzir no mercado a partir de 2026. Nessa altura, o construtor alemão espera possuir das maiores gamas de modelos a bateria entre os fabricantes tradicionais, perseguindo 80% das vendas exclusivamente com veículos eléctricos no mercado europeu em 2030.