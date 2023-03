▲De acordo com a GNR, durante uma busca domiciliária, os militares apreenderam 314 plantas de canábis, 18 caixas de acondicionamento, 14 lâmpadas de aquecimento, 14 recipientes com produtos químicos, 13 extratores, 11 ventoinhas e 10 sacos com folhas de canábis

LUÍS FORRA/LUSA