O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) voltou a ter a primeira prova do ano nos EUA, mais precisamente em Sebring, onde decorreram os 1000 km organizados na pista norte-americana. Entre os Hypercar, os modelos mais potentes e mais rápidos, aqueles que podem aspirar à vitória, a curiosidade deste ano é que aos Toyota Gazoo Racing, que venceram os últimos quatro campeonatos do mundo de pilotos, à Peugeot Total Energies e à Glickenhaus Racing, se juntaram uma equipa que aparentemente só conta para fazer número, a Floyd Vanwall Racing Team, bem como três importantes teams nesta disciplina, a Ferrari AF Corse, a Cadillac Racing e a Porsche Penske Motorsport.

Após as diversas sessões de treinos, a qualificação para a primeira prova do ano determinou quem era o mais rápido em condições ideais. E o teste do algodão favoreceu o Ferrari 499P, um modelo que monta uma evolução do V6 do Ferrari de série 296 GTB, associado a uma solução híbrida de acordo com o regulamento. Nas mãos de James Calado e de Antonio Giovanazzi, o 499P com o número 50 registou a melhor volta em 1.45,067 segundos, o que o colocou à frente do Toyota GR010 Hybrid número 8 (de Hartley Brendon, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, com 1.45,281) do Toyota n.º 7 (1.45,548), deixando o Ferrari n.º 51 na 4.ª posição da grelha com 1.45,874.

Após os quatro melhores carros dos treinos, respectivamente os Toyota e os Ferrari, surgem os Cadillac (1.46,082) e os Porsche em 6.º (147,193) e 7.º (1.47,210). A seguir posicionaram-se os Peugeot, em 8.º (1.47,455) e 9.º (1.48,205), seguidos dos Glickenhaus (10.º com 1.49,164) e Floyd (11.º com 1.49, 329).

O Ferrari 499P foi o melhor estreante em Sebring, conseguindo a pole e o 3º lugar na corrida 3 fotos

A corrida norte-americana de 1000 km sorriu aos Toyota, com o n.º 7 a sagrar-se o vencedor ao fim de 239 voltas, o mesmo número de voltas do Toyota GR010 n.º 8, que chamou a si a 2.ª posição. Atrás do duo japonês ficou o estreante Ferrari (n.º 50), o Cadillac (n.º 2) e os dois Porsche (n.º 6 e 5), a que se seguiram os Peugeot (n.º 94 e 93) e o Floyd (4).

Além dos Hypercar, os mais potentes e rápidos, também correram os LMP2, a segunda categoria mais rápida, protótipos que são menos potentes do que os Hypercars e sem recorrer à tecnologia híbrida, que acabou por ser vencida pelo Oreca 07 Gibson com o n.º 48, classificando-se imediatamente à frente do carro igual do Team United Autosports (n.º 22), pilotado pelo simpático e rápido português Filipe Albuquerque, em companhia de Philip Hanson e Frederick Lubin.

Mas muitas vezes os carros que mais interesse suscitam entre o público são os que mais se parecem com os modelos de série, vendidos nos standes das marcas, que correspondem aos LM GTE AM. Aqui o vencedor foi o Chevrolet Corvete C8.R com o n. º 33, que percorreu 221 voltas, classificando-se à frente do carro da equipa Pronton Racing do actor Patrick Dempsey, a que se seguiram três Ferrari 488 GTE Evo e outros tantos Aston Martin.