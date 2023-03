(em atualização)

Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, responsável por revistas como a “Maria” ou a “Nova Gente”, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), avançam a CNN Portugal e a revista Visão.

Há suspeitas de crimes de burla qualificada, corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, falsificação e contrafação de documentos. A investigação partiu de uma queixa-crime apresentada por um ex-trabalhador da Impala.

Estão a decorrer buscas na sede do grupo Impala, em Ranholas, Sintra, e em empresas e habitações particulares. Em comunicado, a PJ indica que no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP de Sintra, visou “a execução de 32 mandados de busca, designadamente oito buscas domiciliárias e 24 buscas não domiciliárias”. A operação já tem nome — “Última Edição”.

Jacques Rodrigues, de 83 anos, é suspeito de ter recorrido a um esquema de manipulação da contabilidade de várias empresas do grupo, acumulando uma fraude na ordem de 100 milhões de euros, que prejudicou os vários credores do grupo, muito deles trabalhadores das revistas, fornecedores e o Estado. A Visão refere que o grupo terá dívidas de 38 milhões de euros só aos trabalhadores.

Também Jacques Gil Rodrigues, o filho de Jacques Rodrigues, foi detido. O Observador apurou que no total foram detidas quatro pessoas, incluindo o advogado do patrão da Impala e o revisor oficial de contas.

Os detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, “para realização do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, visando a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas”, indica a PJ.