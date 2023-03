Os Estados Unidos da América levaram a cabo ataques em solo sírio, esta sexta-feira, em retaliação a um ataque com drone a uma base militar norte-americana, que matou uma pessoa, no dia anterior. A vítima mortal era um civil norte-americano que estaria a trabalhar para o Exército.

O ataque de quinta-feira terá sido levado a cabo por uma milícia próxima do Irão, acusou Washington. “A comunidade de informações avalia que o drone era de origem iraniana”, afirmou o Pentágono, citado pela CNN.

Em resposta, o Exército norte-americano levou a cabo aquilo que definiu como “ataques de precisão” a instalações “usadas por grupos com ligação ao Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica”, anunciou o secretário da Defesa, Lloyd Austin. “Como o Presidente Biden deixou claro, tomaremos todas as medidas necessárias para defender o nosso povo e iremos sempre responder no momento e lugar que escolhermos”, acrescentou.

Os EUA disseram que o ataque não deixou vítimas mortais. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos garante, porém, que 11 pessoas terão morrido. “O número de mortes deverá subir, já que os ataques deixaram vários milicianos feridos, alguns de forma grave”, acrescentou o grupo, segundo a NPR.