O Papa Francisco visitou algumas das crianças internadas no hospital Gemelli, em Roma, instituição de saúde na qual o pontífice deu entrada na quarta-feira devido a uma bronquiolite viral, uma infeção nas vias aéreas inferiores, nos pulmões. Aproveitando o momento, segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, citado pelo Vaticano News, o líder da Igreja Católica batizou um menino chamado Miguel Angel.

Durante a visita de meia hora, o Papa deslocou-se à ala de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital tendo levado rosários, ovos da Páscoa e cópias do livro “Jesus nasceu em Belém de Judá”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Papa Francisco, que recebeu a Eucaristia no hospital, dirigiu-se ao pessoal médico que o tem acompanhado para demonstrar apreço pelos profissionais de saúde, enaltecendo o espírito de serviço e o contributo para “aliviar os males físicos e as angústias de muitos”.

O Papa Francisco tem alta este sábado, depois de três dias internado. A informação foi avançada primeiro pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, à agência italiana Adnkronos e posteriormente pelo próprio Vaticano. “Segundo as informações que tenho, deixará o hospital Gemelli amanhã, para poder presidir todos os ritos da Semana Santa“, disse Re na manhã desta sexta-feira.

Ao final da tarde, chegou a confirmação do Vaticano. “Depois de avaliar os resultados dos exames efetuados e os progressos clínicos favoráveis, a equipa médica confirmou a alta do Santo Padre do Hospital Gemelli amanhã [sábado]”, avançou o Vaticano.