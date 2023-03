O Papa Francisco terá alta no próximo sábado, 31 de março, onde está internado desde quarta-feira devido a uma infeção respiratória. A informação foi confirmada pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, à agência italiana Adnkronos: “Segundo as informações que tenho, deixará o hospital Gemelli amanhã, para poder presidir todos os ritos da Semana Santa“.

Giovanni Battista Re avança assim que, apesar das dificuldades respiratórias que sentiu esta semana, e depois de ter realizado exames médicos, o Papa Francisco estará em condições de celebrar as cerimónias tradicionais da Semana Santa. Estará sempre na companhia de um cardeal celebrante, responsável dos deveres no altar.

O cardeal Leonardo Sandri acompanhará o Papa Francisco nas celebrações no Domingo de Ramos. Giovanni Battista Re estará com o sumo pontífice no Domingo de Páscoa. O Papa também estará presente para a Urbi et Orbi, na Praça de São Pedro: “Lerá a mensagem e presidirá todos os ritos”, reiterou o cardeal Giovanni Battista Re em declarações à agência Adnkronos.

Jorge Mario Bergoglio foi diagnosticado com uma bronquiolite viral, uma infeção nas vias aéreas inferiores, nos pulmões, causada por um vírus. Um comunicado emitido pelo Vaticano avançou na quinta-feira que os antibióticos que Francisco começou a tomar no hospital “resultaram numa significativa melhoria do seu estado de saúde”, pelo que, segundo os médicos, poderá ter alta “nos próximos dias“.