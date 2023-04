Uma mensagem fraudulenta em nome da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) voltou a chegar às caixas de correio de vários utilizadores, com o intuito de levar as pessoas a carregar em links de páginas maliciosas.

No site das Finanças foi publicado um aviso aos contribuintes para que não carreguem em nenhum dos links sugeridos por se tratar de um e-mail falso: “​A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num link para proceder à alteração das credenciais de acesso ao Portal das Finanças”, pode ler-se na nota.

Cuidado com os e-mails fraudulentos, verifique sempre o endereço do remetente. Consulte o folheto informativo:https://t.co/UpHXZc27VY pic.twitter.com/fK2NxHYMpt — AT – Autoridade Tributária e Aduaneira (@AUT_TRIB_ADUA) March 31, 2023

Em causa estão “mensagens são falsas” e que “devem ser ignoradas”. O seu objetivo, esclareceu a AT, “é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos”, alertando que “em caso algum” essa operação deve ser efetuada.

As mensagens em causa dizem o seguinte: “A partir do próximo dia 1 de abril estará aberto o período de entrega da declaração de IRS, Modelo 3, do ano de 2022. A Autoridade Tributária verificou que as suas credenciais de acesso se encontram expiradas. Por favor, proceda o quanto antes à regularização da sua situação para garantir o cumprimento dos prazos legais estipulados.”