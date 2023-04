O político italiano Sílvio Berlusconi saiu este domingo dos cuidados intensivos, onde se encontrava há 12 dias, desde que foi internado no hospital San Raffaele, em Milão, no norte da Itália.

Aos 86 anos, Berlusconi permanece hospitalizado, mas foi transferido para o internamento normal, devido à “melhoria constante” do estado de saúde relatada pelos médicos nos mais recentes boletins emitidos pelo hospital.

O antigo primeiro-ministro e magnata italiano sofre de leucemia há muito tempo e teve que ser internado com urgência, em 05 de abril, devido a uma infeção pulmonar.

O boletim médico, divulgado na quinta-feira, indicava que “se observou uma nova melhoria constante da função respiratória e renal, com contenção efetiva da leucocitose e da síndrome inflamatória”.

Berlusconi, que sofreu inúmeras hospitalizações e operações ao longo de sua vida e principalmente nos últimos anos, já tinha sido internado no hospital San Raffaele, no final de março, para o que foi descrito como “exames médicos”.

A Itália especula há dias sobre o estado de saúde do três vezes primeiro-ministro do país, líder do partido político Forza Italia e diretor da Mediaset, um dos impérios da comunicação social mais importantes da Itália e da Europa, entre outras grandes empresas para a economia italiana.

O coordenador do Forza Italia e ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, declarou à imprensa que Berlusconi pretende reaparecer publicamente em 05 de maio na convenção do partido, negando “veementemente” que esteja a ser considerada qualquer sucessão na liderança da força política.

Constantemente acompanhado pela família, Berlusconi tem recebido várias visitas, entre elas, observou a agência noticiosa espanhola Efe, a do presidente da Mediaset, Fedele Confalonieri.

Desde que entrou no hospital, Berlusconi também contactou líderes do seu partido e aliados no governo, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o vice-presidente e ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini.

Ao longo dos anos, Berlusconi passou por sucessivos internamentos. Num dos mais recentes, em janeiro de 2022, foi internado por causa de uma infeção urinária.