A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou oficialmente aos Estados Unidos da América (EUA) “preocupação” com a espionagem de que o secretário-geral, António Guterres, foi alvo, assim como “interferências” do governo norte-americano, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

“A ONU expressou oficialmente ao país anfitrião (EUA) a sua preocupação em relação a informações recentes de que as comunicações do secretário-geral e de outros altos funcionários da ONU foram objeto de vigilância e interferência por parte do governo dos EUA“, disse esta terça-feira o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado.

A ONU deixou claro “que tais ações são inconsistentes com as obrigações dos EUA enumeradas na carta da ONU e na Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas”, acrescentou Dujarric.

Em causa está a divulgação de documentos secretos norte-americanos sobre a Ucrânia que indicam que Washington tem monitorizado o secretário-geral da ONU.