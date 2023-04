Horas antes do pontapé de saída do Sporting-Juventus da Liga Europa, a equipa italiana ficou a saber que foi suspenso o castigo que penalizava a equipa com a perda de 15 pontos no campeonato. O clube de Turim passa assim a ter 59 pontos na classificação da Serie A, subindo ao terceiro lugar, posição que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Ainda assim, a equipa pode vir a receber novidade sobre este assunto. Daqui a um mês, o Tribunal Federal de Recursos volta a avaliar o caso, sendo esperado que se pronuncie de novo quanto ao castigo que, para já, fica sem efeito.

A perda de 15 pontos tinha sido a sanção aplicada à Juventus devido ao esquema de lucros fictícios detetado na análise de 62 transferências realizadas entre 2019 e 2021. A medida conhecida em janeiro conduziu à demissão do antigo presidente, Andrea Agnelli, do seu braço direito, Pavel Nedved, e do diretor, Maurizio Arrivabene.

A audiência sobre o caso estava a decorrer desde quarta-feira nas instalações do Comité Olímpico Italiano. Na quarta-feira, a Juventus declarou que a investigação “estava cheia de erros e equivocada”, argumento usado para pedir o cancelamento do castigo. O Fiscal Geral do Desporto do Comité Olímpico Italiano, Ugo Taucer, disse que não existiam razões suficientemente válidas para que o castigo se pudesse tornar permanente.

Os dirigentes Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano viram os castigos de suspensão de atividade que lhes foram aplicados serem removidos pela Federação Italiana. Pelo contrário, Andrea Agnelli , Fabio Paratici e Federico Cherubini tiveram o recurso negado.