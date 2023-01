Em junho de 2020, o médio brasileiro Arthur Melo assinava pela Juventus, proveniente do Barcelona, a troco de 72 milhões de euros (mais dez em variáveis). Miralem Pjanić fazia o percurso inverso, deixando a Vecchia Signora numa operação em que o clube italiano recebeu 60 milhões de euros (mais cinco em variáveis) da equipa blaugrana. O negócio representava assim um lucro de 17 milhões para os cofres da Juventus e foi usado como resposta à necessidade de equilíbrio das contas dos cofres da equipa.

A transação serviu de gatilho para a investigação de algo muito maior que teve consequências para a Juventus. O resultado? Para já, a equipa de Turim perdeu 15 pontos no Campeonato italiano, o que contribuiu para agravar uma temporada que já não estava a ser brilhante do ponto de vista desportivo. Com a penalização, os bianconeri caíram para o décimo lugar da Seria A, vendo dificultada a tarefa de se qualificarem para as competições europeias, objetivo que, ainda que conseguido dentro do campo, pode ser anulado pela UEFA devido a incumprimentos relacionados com o fair-play financeiro.

A troca de Arthur por Pjanić evidenciou um esquema em que o clube italiano gerava mais-valias fictícias. Lucrar com a venda de jogadores de futebol é algo comum nos negócios do meio desportivo, ou seja, não há nada de errado em comprar um jogador por 30 milhões e vendê-lo por 35. No entanto, a Juventus foi acusada de aumentar o valor de mercado dos seus jogadores de modo a poder vendê-los por valores superiores ao que era expectável, amortizando, aparentemente, problemas financeiros.

As diligências do caso começaram porque a Comissão de Fiscalização dos Clubes de Futebol (Covisoc), um órgão interno da Federação Italiana que tem como função monitorizar a situação económica e financeira dos clubes italianos, realizou um relatório onde destacava 62 transferências que mereciam uma análise aprofundada, realizadas entre 2019 e 2021, por se enquadrarem neste tipo de operação. Nesse momento, a análise do caso falhou devido à dificuldade de definir o valor de marcado dos jogadores. Inicialmente, a investigação tentou guiar-se pelo site especializado em transferências, o Transfermarkt, um instrumento considerado não oficial.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.