Um conjunto de abrigos que remontam aos tempos da II Guerra Mundial, incluindo os bunkers que tinham como objetivo abrigar Estaline e os altos cargos do Kremlin e do Exército Vermelho, deverão ser remodelados. por ordem de Vladimir Putin, para fazer frente a um eventual ataque em território russo.

Segundo explica o jornal britânico The Guardian, milhares de abrigos anti-bomba em todo o território russo estão atualmente a ser analisados, remodelados e reativados ao abrigo de uma operação de grande escala para avaliar a capacidade do país no que toca à proteção da população contra um ataque de grande escala.

Entre os muitos abrigos que estão a ser verificados encontram-se os célebres bunkers de Samara — cidade a mais de 800 quilómetros a leste de Moscovo que era considerada a capital de reserva da União Soviética durante a II Guerra Mundial, tendo uma miríade de estruturas subterrâneas a partir das quais o Kremlin podia gerir o país em caso de um ataque a Moscovo.

De acordo com o jornal britânico, as autoridades de turismo da Rússia chegaram a equacionar transformar o grande bunker da praça Kubyshev, em Samara, num museu — uma vez que se trata de uma autêntica cápsula do tempo, com equipamentos e mobiliário típicos da União Soviética da era de Estaline. É o que já acontece com uma parte de um outro bunker em Samara, aquele que era considerado o “bunker de Estaline“.

Aliás, ao longo dos últimos meses, o número de visitantes no “bunker de Estaline” tem aumentado de modo significativo. “As pessoas estão muito mais interessadas nos bunkers“, disse ao The Guardian uma guia turística que conduz visitas guiadas ali. “As pessoas estão pensar mais cuidadosamente sobre isto, estão a pensar na proteção.”

Também ao jornal britânico, um antigo funcionário da câmara de Samara disse que o grande bunker da praça Kubyshev seria certamente incluído no programa de reabilitação de abrigos que está a ser promovido por Moscovo. O The Guardian cita também relatos surgidos na imprensa russa que dão conta disso mesmo: que o gigante abrigo de Samara preparado para acolher os altos funcionários do Kremlin na II Guerra Mundial vai estar pronto a proteger a população russa em caso de necessidade.

Ainda assim, por motivos de segurança, as autoridades russas têm evitado confirmar ou desmentir informações detalhadas. O jornal britânico cita uma declaração feita à imprensa russa por um porta-voz da agência federal russa responsável por gerir estas propriedades: “Na região de Samara, seguindo as instruções do Presidente russo, está a ser feito um trabalho de larga escala em relação às estruturas de defesa civil, para implementar medidas para proteger a população. Antes de estas atividades estarem completas, é prematuro comentar a categoria das estruturas.”