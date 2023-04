Depois do ralhete do presidente da Assembleia da República ao Chega na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, houve um pós-jogo com comentários das três principais figuras da nação. A conversa de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva numa sala reservada foi captada pelo microfone de uma das câmaras da AR TV. Santos Silva, o protagonista, começou por justificar a irritação assim que o primeiro-ministro se aproximou da roda informal: “Não era para menos. Esta minha fúria, é a fúria de um tipo gelado. E mesmo assim….” Numa conversa breve, acusou ainda a IL de “falta de integridade política”.

O Presidente da República, o mais graduado na sala mais reservada, acenou com a cabeça como que a legitimar a reação de Santos Silva e repetiu: “Sim, sim, sim, sim“. E depois começou a descrever, na primeira pessoa, o momento: “Eu estava de lado, observando a subida de temperatura à [minha] direita. Primeiro, a estupefação, depois a perplexidade, depois o calor, que também era o calor da sala. Estamos lá em cima, também sobe a temperatura, está mais quente. Eu comecei a ver…”

Após a compreensão presidencial, Santos Silva continua com a sua versão: “Acabou de uma forma muito engraçada, com o Lula a acalmar-me…” António Costa –, que parecia mais consciente da presença das câmaras mete-se então na conversa: “Ele [Lula da Silva] estava entusiasmado…” E Marcelo interrompe e diz: “Ele gosta”. E Costa continua, interpelando Duarte Pacheco: “Gosta [do calor], ele gosta, que no Brasil é quente. É ou não, é?” E responde à própria pergunta: “Lá [Brasil] mesmo no Inverno é quente.”

