O Banco de Portugal tem em curso a aplicação de uma segunda “determinação específica” à SIBS, depois da medida corretiva que foi aplicada à dona do Multibanco no início de 2022 e que tinha a ver com questões de preçário. Desta feita, sabe o Observador, o Banco de Portugal tem em curso uma nova medida que tem a ver com a separação entre as operações de sistema de pagamento com cartões e as entidades de pagamento – ou seja, a separação entre o sistema Multibanco e a operação de processamento de pagamentos, como a legislação obriga e uma matéria que tem merecido críticas por parte de outras empresas de pagamentos a operar em Portugal.

A nova “determinação específica” já foi decidida pelo conselho de administração do Banco de Portugal mas ainda não foi efetivada porque se aguardam as respostas da SIBS. A dona do Multibanco tem até ao final desta semana para dar essas respostas e só depois será formalizada.

A expectativa do Banco de Portugal, apurou o Observador, é que até ao final de 2024 sejam corrigidas todas as “desconformidades” que o supervisor identificou na forma como a SIBS atua no mercado de pagamentos em Portugal. As matérias, em certa medida, são as mesmas que valeram à SIBS uma acusação por práticas anti-concorrenciais, em julho, por parte da Autoridade da Concorrência.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.