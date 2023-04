O cerco à SIBS está a apertar-se. Depois de, em julho, a Autoridade da Concorrência acusar a dona do Multibanco de abuso de posição dominante, foi noticiado que o Banco de Portugal tinha aplicado à empresa uma “determinação específica”, exigindo mudanças na forma como atua. Já no início deste ano, uma associação de empresas de pagamentos aliou-se a setores como o comércio, a restauração e a distribuição para dar um murro na mesa: uma carta aberta, enviada aos supervisores, onde se fala de um “mercado fechado” nos pagamentos. Uma concorrente da SIBS, a Teya [ex-Saltpay], diz ao Observador que a dona do Multibanco “cobra um imposto escondido aos portugueses” e já custou à economia 11 mil milhões em 10 anos – fora custos indiretos.

“Em todos os mercados onde operamos e onde já investi, na minha carreira, nunca vi uma violação tão flagrante das regras – e já investi em mais de 100 países“, diz, em entrevista ao Observador, Ali Mazanderani, presidente do conselho de administração da Teya, o novo nome da Saltpay, companhia que em Portugal ficou mais conhecida por ter operacionalizado o programa IVAucher mas cujo principal foco é prestar serviços de pagamentos às pequenas e médias empresas.

A violação a que Ali Mazanderani faz referência é o que diz ser uma acoplagem ilegítima, por parte da SIBS, do acesso ao Multibanco e do processamento de transações. As regras europeias obrigam, há vários anos, desde 2015, a que tenha de haver uma separação dessas duas dimensões: pode haver empresas que tenham criado e façam a gestão de sistemas (como o MB) mas, depois, qualquer serviço que a mesma empresa promova de processamento de transações tem de ser vendido de forma separada – sem que as duas coisas sejam “empacotadas” em conjunto.

