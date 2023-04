O ministro das Infraestruturas disse na tarde deste sábado em conferência de imprensa que a PSP deixou que o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro saísse das instalações do ministério na última quarta-feira, depois de este alegadamente ter agredido pessoas do seu gabinete — que se trancaram numa casa de banho — e retirado um computador com informação classificada, que mais tarde viria a ser recuperado. Questionada pelo Observador sobre se confirmaria esta atuação, a PSP diz que não responderá às acusações.

O ministro das Infraestruturas levantou dúvidas sobre a atuação da PSP na conferência de imprensa que deu este sábado a propósito das últimas polémicas que envolvem aquele ministério, incluindo as versões contraditórias sobre as reuniões com a ex-CEO da TAP antes de esta ir à comissão parlamentar de inquérito.

Nessas declarações, Galamba afirmou que após a exoneração do seu ex-adjunto, este foi ao gabinete de onde retirou o computador do ministério que usava. Nesse momento, ao ter sido interpelado pela chefe de gabinete, Frederico Pinheiro ter-se-á tornado agressivo e, perante esse cenário de violência, o seu gabinete chamou a PSP. Esse foi, na versão do ministro das Infraestruturas, o primeiro contacto com as autoridades na sequência das agressões e do alegado furto.

