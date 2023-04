(Em atualização)

Na última quarta-feira, após ter sido exonerado do cargo de adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro levou um computador do ministério para casa. Ao ter dado conta do desaparecimento, o Executivo terá comunicado o caso às autoridades, dando origem à abertura de um inquérito-crime. Antes disso, as autoridades policiais já tinham sido chamadas ao Ministério de onde chegavam queixas de agressões físicas.

Quando soube da exoneração, Frederico Pinheiro reagiu com violência, segundo confirmou o Observador, agredindo membros do gabinete do ministro das Infraestruturas. A PSP foi chamada ao local logo nessa altura. O ministro João Galamba não estava no Ministério no momento, estava a regressar de uma viagem de Estado a Singapura.

Quanto à devolução do computador, a investigação está a cargo da Polícia Judiciária, tendo o equipamento sido já recuperado, sem necessidade de buscas domiciliárias. Ao Observador uma fonte conhecedora da investigação explicou que o computador foi devolvido e que a investigação continua, em segredo de justiça.

Os investigadores tentarão agora perceber se alguma informação foi retirada do computador, assim como as motivações de Frederico Pinheiro, desconhecendo-se se a investigação se centra apenas neste episódio ou se tem um âmbito mais vasto.

Questionada esta tarde pelo Observador sobre se confirma a abertura do inquérito, a Procuradoria-Geral da República ainda não enviou qualquer resposta. Também contactado, o Ministério das Infraestruturas, tutelado por João Galamba, não fez comentários.

A exoneração de Frederico Pinheiro teve lugar a 26 de abril, o mesmo dia em que o Governo enviou à comissão de inquérito uma série de documentos pedidos pelos deputados. A SIC revelaria, esta quinta-feira ao final da tarde, documentação segundo a qual a reunião entre o deputado do PS Carlos Pereira com a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, serviu para preparar a audição que no dia seguinte a gestora iria ter na comissão de Economia, a propósito do despedimento de Alexandra Reis e da sua indemnização.

No centro dessa reunião, de acordo com a SIC, estaria Frederico Pinheiro, que primeiro perguntou ao ministro das Infraestruturas se a TAP podia participar na reunião. A SIC cita uma mensagem de Whatsapp de Frederico Pinheiro para Galamba dois dias antes da audição: “A TAP quer participar na reunião de amanhã com grupo parlamentar do PS, pode ser?” Ao que Galamba respondeu: “pode”.

O ministro não esteve no encontro, mas Frederico Pinheiro sim, além da técnica especialista Cátia Rosas. De acordo com a SIC, foi Frederico Pinheiro quem coordenou a reunião secreta. E nas notas deste adjunto estarão escritas as perguntas que a SIC diz que são as que o deputado Carlos Pereira devia fazer na audição.