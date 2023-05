Assinala-se o 433.º dia de guerra na Ucrânia. A visita surpresa de Augusto Santos Silva a Kiev, a convite do homólogo ucraniano, Ruslan Stefanchuk, está a marcar a manhã e o início da tarde desta terça-feira.

O Presidente da Assembleia da República vai estar em território ucraniano esta terça e quarta-feira, onde terá encontros institucionais “ao mais alto nível”, nomeadamente com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o primeiro-ministro Denys Shmygal. Santos Silva estará também com alunos de português da Universidade de Kiev.

A acompanhá-lo estará uma delegação de deputados do PS, PSD, IL e Bloco de Esquerda. De fora ficam o Chega, que Santos Silva já tinha anunciado que seria excluído de viagens oficiais, e o PCP, que se tem pronunciado recorrentemente contra o regime ucraniano.

