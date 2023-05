Mourinho anda de microfone, Ibañez desafina e Lukaku faz o solo: Roma perde com o Inter e leva quatro jogos sem vencer

Foi uma das histórias da semana. Na quarta-feira, no empate da Roma contra o Monza, José Mourinho levou um microfone escondido para o relvado com o objetivo de gravar todas as interações que tivesse com a equipa de arbitragem. Revelou isso mesmo na conferência de imprensa depois do final do jogo, aproveitando para deixar críticas àquele que descreveu como “o pior árbitro” que encontrou em toda a carreira.

“Não sou estúpido. Fui para o jogo com um microfone e gravei tudo desde o momento em que saí do balneário até voltar para lá. Tinha de me proteger. As pessoas dizem que nunca ganho com o Daniele Orsato, mas prefiro tê-lo a ele em todos os jogos, porque ele está sempre no controlo. Não age de forma agressiva, é calmo. O Daniele Chiffi não tem muito de árbitro. Tem o talento de se irritar e é isso. Mas isso vai contra a natureza de um árbitro, que tem de ser o total oposto. O árbitro não influenciou o resultado, mas um segundo cartão amarelo aos 90+6′ permite-te perceber tudo”, explicou o treinador português.

As declarações de Mourinho, porém, não caíram bem a praticamente ninguém. O jornal Corriere dello Sport adiantou que o Ministério Público italiano está a investigar as acusações do treinador, num processo que pode também envolver a própria Roma, e a Associação Italiana de Treinadores Futebol condenou desde logo as palavras do português.

“As declarações de José Mourinho são graves e inaceitáveis. Admitir que foi para o banco com um microfone para gravar as conversas entre ele e a equipa de arbitragem, alegando ser para a própria defesa, é algo que coloca em causa as fundações de todo o sistema do futebol. Alguém com tanto carisma devia ter noção da responsabilidade que tem”, defendeu Renzo Ulivieri, o presidente do organismo.

Era neste contexto e depois de ter caído para o 7.º lugar da Serie A que a Roma recebia este sábado o Inter Milão no Olímpico. Os nerazzurri precisavam de vencer para garantir que ficavam à frente do AC Milan e na luta pelo segundo lugar e os giallorossi tinham de ganhar para manter o objetivo do apuramento para as competições europeias da próxima temporada — tudo isto numa semana em que o Nápoles, ao empatar com a Udinese, conquistou a liga italiana 33 anos depois da última vez.

O Inter Milão foi a vencer para o intervalo, com Dimarco a abrir o marcador à passagem da meia-hora: Brozovic apareceu no corredor central, abriu na direita em Dumfries e o lateral neerlandês cruzou rasteiro para o poste mais distante, onde o italiano apareceu a finalizar uma bela jogada coletiva da equipa de Simone Inzaghi (33′).