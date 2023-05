O ex-presidente do Novo Banco António Ramalho vai ser senior advisor da Alvarez & Marsal, uma consultora nova-iorquina a quem o banco encomendou vários trabalhos e estudos – no tempo de Ramalho e também antes, com Eduardo Stock da Cunha.

A Alvarez & Marsal (A&M) tem sede nos EUA (Nova Iorque), e tem uma importante unidade em Espanha há cerca de 20 anos. Vai, esta semana, apresentar a unidade portuguesa, que será liderada pelo sócio-gerente Mário Trinca (ex-Boston Consulting Group) e um dos conselheiros em Portugal será António Ramalho, que saiu do Novo Banco em agosto do ano passado.

Contactado pelo Observador, António Ramalho confirma que aceitou este “ótimo desafio” de “apoiar o Mário Trinca no lançamento de uma empresa bem conhecida internacionalmente e que é muito conhecida pelo trabalho de aumento de produtividade e de organização de reestruturações”.

A Alvarez & Marsal colaborou com o Novo Banco na reformulação do modelo de NPL (ainda no tempo de Stock da Cunha) e, no mandato de Ramalho, colaborou em operações como a venda do Novo Banco Espanha e análises independentes sobre a controversa avaliação de ativos imobiliários no banco.

Ramalho confirmou, ao Observador, que foi no Novo Banco que trabalhou pela primeira vez com a A&M, embora já no passado a entidade detida pela Lone Star e o Fundo de Resolução tivesse tido colaborações com a consultora nova-iorquina.

Segundo comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira, sobre a abertura da unidade portuguesa da A&M, lê-se que a firma é “especializada em serviços de consultoria no âmbito da gestão de turnaround, desempenho empresarial, reestruturação corporativa e melhoria e otimização de desempenho de organizações e empresas que procuram oportunidades de crescimento”.

A A&M é ainda especialista na elaboração de relatórios de análise financeira, como o A&M Activist Alert (AAA), de análise estatística e de previsão, e o Banking Pulse Report que compara as métricas de rentabilidade e resiliência de desempenho dos principais bancos”, diz o comunicado.

Fundada em 1983 em Nova Iorque por Tony Alvarez e Bryan Marsal, a A&M conta atualmente com 7.500 colaboradores com escritórios em 34 países, de cinco continentes.