As polémicas de Ramalho em seis (conturbados) anos à frente do Novo Banco

António Ramalho vai deixar a presidência do Novo Banco daqui a quatro meses, em agosto de 2022, uma decisão comunicada esta quinta-feira pelo próprio banqueiro na reunião do Conselho Geral e de Supervisão do banco. O volte-face surge depois de o gestor ter dito que estava “comprometido totalmente com o sucesso do banco até 2024″ (quando terminava o mandato). E ao fim de seis anos em que o banqueiro, do banco “mais escrutinado em Portugal”, sobreviveu a todas as polémicas: da política, ao futebol, passando por auditorias várias e vendas a desconto e aos pedidos de dinheiro ao Estado mesmo com lucros.

Na apresentação dos resultados do ano passado, no início de março, Ramalho deixou a garantia: “Até 2024 o meu compromisso é total – é assumido assim, e assim será”. Mas não foi, por razões que ainda não são totalmente claras. Segundo o que foi transmitido pelo próprio ao Conselho Geral e de Supervisão, o gestor explicou a decisão com motivos de estratégia pessoal e disse entender que este era o momento certo para abandonar o cargo e assegurar uma transição “tranquila” para uma nova fase da vida da instituição.

Ramalho foi recentemente ilibado pelos órgãos de fiscalização interna do Novo Banco depois de terem surgido gravações reveladoras de conversas que teve com o ex-presidente do Benfica. Mas ainda estaria em avaliação um eventual processo de revisão de idoneidade por parte do Banco Central Europeu. No entanto, e segundo o Observador soube, não terá sido esta a principal razão a precipitar a sua saída do cargo e que apanhou quase todos de surpresa.

As escutas e as relações com Vieira e a investigação do BCE

Ninguém o confirma oficialmente, mas é impossível de dissociar a saída de António Ramalho do envolvimento do banqueiro na investigação judicial às relações do Novo Banco com as empresas de Luís Filipe Vieira, grandes devedoras do Novo Banco, que há vários meses estão a ser escrutinadas pelo Ministério Público no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

De acordo com a informação disponível, António Ramalho não esteve a ser investigado diretamente pela Justiça mas surgiu nas escutas feitas ao seu ex-braço-direito Vítor Fernandes. Antigo administrador do Novo Banco, Fernandes chegou a ser referenciado para o Banco Português de Fomento, nomeação que foi suspensa quando surgiram notícias sobre a investigação às suas relações com o ex-presidente do SL Benfica.

A verdade é que a relação do Novo Banco com o histórico presidente do Benfica já era alvo de mais atenção pública. Isto porque de todos os devedores mediáticos do antigo BES, só Luís Filipe Vieira conseguiu um acordo para reestruturar a sua dívida em troca da entrega do património imobiliário a um fundo detido pelo Novo Banco, mas gerido por pessoas da confiança do devedor. E este acordo foi assinado por António Ramalho, meses depois de chegar à presidência e em cima da venda à Lone Star.