Redução do défice, redução da dívida e bons rankings de execução do PRR. Marcelo Rebelo de Sousa tinha na pasta diplomática números para puxar pelo comportamento de “bom aluno” de Portugal na intervenção desta quarta-feira no Parlamento Europeu. Mas, ao contrário do que fez no primeiro discurso em Estrasburgo, há sete anos, o Presidente da República trazia outras contas: uma prioridade (a paz na Ucrânia) e mais sete questões essenciais que deixava à Europa (desde o alargamento do projeto europeu ao combate aos populistas). Minutos antes do discurso, questionado sobre se podia garantir à Europa que tinha “estabilidade política” em Portugal, o Presidente fugiu à questão e disse que tinha “estabilidade em algumas questões, principalmente em questões europeias”.

Marcelo foi aplaudido à chegada ao hemiciclo (mais vazio do que em 2016) e começou por falar naquela que considera ser a primeira das prioridades da Europa: promover a paz na Ucrânia. O Presidente português, como outros chefes de Estado e Governo, considerou o conflito uma “guerra ilegal, injusta e imoral” e um “erro chocante da Federação Russa”, ao se congratula que a UE tenha respondido “com unidade, solidariedade e visão de futuro”.

O Presidente da República, que foi fazendo paralelismos com o discurso de 2016, lembrou que nessa altura a Europa ia “adiando” tomar decisões, algo a que agora deixou de ser possível. Marcelo considera que — após dois anos de pandemia e um ano de guerra — “o tempo de adiamento” de reformas “terminou abruptamente”. E, nessa reflexão sobre o futuro da Europa, Marcelo avançou para sete questões essenciais.

