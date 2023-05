O diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, assumiu esta quinta-feira, numa audição parlamentar à porta fechada, que partiu dele a decisão de avançar com a recuperação do computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. Além disso, foi ele, e não Graça Mira-Gomes, secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), a ser contactado no início de toda a operação.

Ora, esta informação acaba por contrariar a versão dos factos até aqui conhecida. Na terça-feira, também à porta fechada, o Conselho de Fiscalização das secretas, órgão dirigido pela ex-ministra socialista Constança Urbano de Sousa, terá sugerido que foi Graça Mira-Gomes a dar a polémica ordem para que o SIS recolhesse o computador de Frederico Pinheiro — facto que agora o diretor do SIS desmente.

Na audição desta quinta-feira, Adélio Neiva da Cruz desfez todas as dúvidas: perante os deputados, assumiu a responsabilidade da decisão, garantiu que a ordem não veio da secretária-geral do SIRP nem de qualquer membro do Governo, e acrescentou ter sido ele o primeiro a ser contactado.

Neiva da Cruz terá ainda acrescentado que decidiu autorizar a operação porque tomou como boas as informações de Eugénia Correia, chefe de gabinete de João Galamba, que fez o primeiro contacto. No Parlamento, o diretor do SIS disse que soube que estava em causa informação classificada, mas não sabia qual, nem o grau de confidencialidade.

Neste momento, decorre ainda ainda a audição de Graça Mira Gomes. É a terceira audição parlamentar à boleia deste caso, já depois de o Conselho de Fiscalização das secretas ter ido à Assembleia para defender, mais uma vez, a atuação do SIS: o órgão presidido por Constança Urbano de Sousa defendeu legalidade da atuação do SIS por falta de indícios de crime praticados por Frederico Pinheiro e por computador ter sido devolvido sem coerção.