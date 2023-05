O Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) voltou a defender esta terça-feira que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) agiu de forma legal no caso da recuperação do computador de Frederico Pinheiro, agora ex-adjunto de João Galamba. A audição parlamentar do órgão presidido por Constança Urbano de Sousa decorreu à porta fechada, mas a socialista reiterou a interpretação já tornada pública: a atuação das secretas não aconteceu à margem da lei.

De acordo com a interpretação do Conselho de Fiscalização, que, além de Urbano de Sousa, conta ainda com o antigo secretário de Estado Mário Belo Morgado e com o deputado social-democrata Joaquim Ponte (que nunca chegou a intervir), a atuação do SIS neste caso tem enquadramento legal porque não havia qualquer indício de crime por parte de Frederico Pinheiro — havendo a prática de um crime ou um pelo menos indício forte, o SIS deve abster-se de intervir ou só pode fazê-lo em cooperação com entidades como a Polícia Judiciária, por exemplo.

Em contrapartida, acrescenta a Agência Lusa, a Fiscalização das secretas alegou que o SIS atuou num caso que indiciava risco prévio em termos de segurança do Estado. Ora, o SIS teve uma ação numa lógica de prevenção de riscos, atendendo à existência de uma ameaça de divulgação de informação considerada classificada.

